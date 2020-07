Une vague de licenciements annoncée à la BBC

Helen Thomas, la directrice de la BBC en Angleterre, a déclaré : "Je suis fier que les gens se soient tournés vers nous pour obtenir des informations fiables pendant le Covid-19, ce qui prouve l'importance de nos services locaux et régionaux. Mais ces services ont été créés il y a plus de 50 ans, ont très peu changé, et nécessitent une importante réinvention. Cela signifie prendre des décisions difficiles. Nous sommes à l'ère de Facebook et de WhatsApp. Nous devons nous adapter pour mieux refléter comment les gens vivent leur vie, comment ils reçoivent les informations et quels contenus ils veulent".