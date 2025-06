Une soirée électro à l’Élysée avec la programmation de l’Agence FG

Ce vendredi, le célèbre DJ producteur français The Avener et la DJ française Nfrtiti se produiront dans la Cour d’Honneur du Palais de l’Élysée, pour un événement gratuit, sur réservation sur le site internet de l'Élysée. Dix ans après son hit "Fade Out Lines", The Avener, qui incarne la nouvelle génération de la French Touch, est l'auteur cette année du morceau "Lunae Veritatis". The Avener a également produit le titre "Stolen Car" de Mylène Farmer et Sting. Le set de The Avener sera retransmis sur Radio FG, ce samedi 21 juin à 19h.

