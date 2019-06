Une semaine ensoleillée sur l'île Radio Contact

Sur place, les auditeurs briseront les vagues grâce aux sports nautiques, partiront à la rencontre des dauphins, dévaleront les routes en 4x4 ou se relaxeront avec des cours de yoga. Jusqu'au 28 juin, ils peuvent écouter Radio Contact et tenter de gagner une des 10 places (5x2) pour "cette semaine de rêve remplies d'activités en tout genre". Une semaine, du 6 au 13 juillet, avec Kevin, Aurélie, Justin, Gaëtan ainsi que toute l’équipe du 16/20.

Par ailleurs, ce vendredi 21 juin, de 7h à 11h, l'équipe du "Good Morning" sera en direct sur Plug RTL et RTLplay à l'occasion de la Fête de la musique. De nombreux artistes (Delta, Mustii, Loic Nottet, Typh Barrow, Kid Noize, Lea Paci ou encore Shy’M) seront présents aux côtés de Maria Del Rio et Olivier Arnould pour célébrer la fête de la musique.