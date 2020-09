Une rentrée qui va de l’avant pour les radios de la RTBF

Pour faire face à cette crise sanitaire inédite que nous vivons aux quatre coins du monde, nos équipes se sont réinventées. Alors que les émissions régulières et les tournages se sont arrêtés, la RTBF a multiplié les propositions innovantes, toutes solidaires, enthousiastes et engagées" explique Jean-Paul Philippot qui veut faire de l'entreprise belge "le média global préféré des Wallons et des Bruxellois". Pour l'administrateur général de la RTBF : "Nous entamons la deuxième partie de l’année et nous savons déjà qu’il nous faudra continuer à composer avec la présence du virus. Mais cela ne nous détourne pas de nos ambitions éditoriales. Plus que jamais nous avançons dans la mise en oeuvre de notre stratégie tournée vers les publics".