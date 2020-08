Une rentrée "pas tout à fait comme les autres" pour France Inter

"La crise sanitaire exceptionnelle traversée par le pays et l’expérience unique du confinement ont bouleversé nos vies, mais elles ont aussi durablement et profondément transformé les relations des auditeurs à leur radio. Sans révolutionner la grille des programmes qui, saison après saison, démontre son succès, cette rentrée sera caractérisée par des inflexions fortes nées des leçons de ce printemps hors normes" a indiqué Laurence Bloch, directrice de France Inter. La crise et le confinement ont accéléré le changement dans les modes d’écoute de la radio et les auditeurs de France Inter se sont montrés les plus agiles dans l’appropriation des nouveaux usages et des nouveaux supports. La chaîne est aujourd’hui la 1re radio numérique avec 1 400 000 auditeurs quotidiens et la plus podcastée avec 50 millions d’écoutes à la demande par mois en juin dernier.