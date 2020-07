Une quotidienne pour Sidonie Bonnec sur France Bleu

Rédigé par Brulhatour le Vendredi 10 Juillet 2020 à 09:21 | modifié le Vendredi 10 Juillet 2020 à 09:21

Journaliste, animatrice et auteure, Sidonie Bonnec rejoint France Bleu, dès le 31 août, pour raconter les tendances du moment, les personnalités dans l’air du temps. Elle présentera "Minute Papillon" diffusée en direct et à 14h, "une heure pour mieux comprendre. Et tout en légèreté".