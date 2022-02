"Une publicité plus verte" sur les stations de Radio France

Les acteurs agissant activement en faveur de la transition écologique tels que les ONG, associations et autres acteurs privés à but non lucratif peuvent candidater jusqu’au 8 avril 12h00 pour bénéficier d’une mise à disposition gratuite d’un plan média sur les antennes de Radio France ouvertes à la publicité : France Inter, franceinfo et France Bleu.

Les 8 projets (6 projets de diffusion nationale et 2 projets régionaux), dont les diffusions s’étaleront sur l’année 2022, seront désignés par un comité composé d’experts indépendants et reconnus dans les domaines de l’environnement, du monde associatif et de l’économie sociale et solidaire.