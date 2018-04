Une nouvelle radio rejoint Les Indés Radios

"Nous sommes ravis d’accueillir Max FM. Les Indés Radios accueillent toutes les radios indépendantes qui le souhaitent dès lors qu’elles remplissent les conditions statutaires du Groupement. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de force sur le marché publicitaire national. La proximité que les radios adhérentes entretiennent avec les auditeurs est essentielle et cette troisième voie radiophonique doit être accessible à tous les annonceurs" a expliqué Jean-Eric Valli, président des Indés Radios.

Max FM est diffusée à Grenoble sur 94.5.