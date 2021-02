Une nouvelle journée spéciale sur France Bleu

À travers cette journée "Générations agriculteur", France Bleu racontera la vie des Français sous le prisme de nos terroirs mais aussi celle des agriculteurs et de leurs exploitations, des plus traditionnelles aux plus connectées, des plus grandes aux plus petites. Le réseau locale de Radio France veut mettre en avant des initiatives nées de la crise sanitaire comme celle de ce couple qui a quitté Bordeaux et des fonctions de cadres supérieurs pour aller habiter dans le Gers en pleine campagne et proposer des formations de "changement de vie" en passant par le prisme de la terre. France Bleu donnera aussi la parole à ces citadins qui ont fait le choix de changer de vie en s’installant à la campagne, au plus près des producteurs, au point même parfois de se lancer eux-mêmes dans l’aventure.