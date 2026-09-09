Une nouvelle interface pour Muzicenter dès ce 9 septembre

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La nouvelle version de Muzicenter est mise en ligne ce mercredi avec une interface de consultation entièrement modernisée, présentée comme plus claire, plus fluide et plus agréable. Les fonctionnalités déjà proposées sont conservées : les utilisateurs pourront découvrir et écouter les nouveautés mises en ligne par les labels, télécharger les titres dans le format de leur choix et retrouver les informations et contenus associés à ces nouveautés.
Muzicenter étend également son accès au smartphone grâce à une version mobile optimisée disponible directement depuis le navigateur. Il ne s’agit pas d’une application à télécharger depuis l’App Store ou Google Play, mais d’une interface responsive. Celle-ci peut être ajoutée à l’écran d’accueil du smartphone afin d’accéder à Muzicenter comme à une application.
Muzicenter étend également son accès au smartphone grâce à une version mobile optimisée disponible directement depuis le navigateur. Il ne s’agit pas d’une application à télécharger depuis l’App Store ou Google Play, mais d’une interface responsive. Celle-ci peut être ajoutée à l’écran d’accueil du smartphone afin d’accéder à Muzicenter comme à une application.