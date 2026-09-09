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Mercredi 9 Septembre 2026 - 05:35

Une nouvelle interface pour Muzicenter dès ce 9 septembre


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Muzicenter met en ligne une nouvelle version de sa plateforme ce mercredi 9 septembre. L’interface de consultation a été modernisée tout en conservant les fonctionnalités existantes : découverte et écoute des nouveautés proposées par les labels, téléchargement des titres et consultation des contenus associés. Une version optimisée pour smartphone fait également son apparition.


L’équipe indique qu’elle sera attentive aux retours des utilisateurs après cette mise en ligne.
L’équipe indique qu’elle sera attentive aux retours des utilisateurs après cette mise en ligne.

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La nouvelle version de Muzicenter est mise en ligne ce mercredi avec une interface de consultation entièrement modernisée, présentée comme plus claire, plus fluide et plus agréable. Les fonctionnalités déjà proposées sont conservées : les utilisateurs pourront découvrir et écouter les nouveautés mises en ligne par les labels, télécharger les titres dans le format de leur choix et retrouver les informations et contenus associés à ces nouveautés.
Muzicenter étend également son accès au smartphone grâce à une version mobile optimisée disponible directement depuis le navigateur. Il ne s’agit pas d’une application à télécharger depuis l’App Store ou Google Play, mais d’une interface responsive. Celle-ci peut être ajoutée à l’écran d’accueil du smartphone afin d’accéder à Muzicenter comme à une application.

Tags : musique, Muzicenter, programmation musicale



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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