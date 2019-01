Une nouvelle génération de codeur RDS chez WorldCast Systems

WorldCast Systems est leader en solution de diffusion et pionnier du codage RDS. Après avoir équipé les studios et les diffuseurs avec l’Audemat FMB80 pendant plus de 25 ans, WorldCast Systems lance aujourd’hui une nouvelle génération de codeur RDS avec l’Audemat RDS Encoder. Dans la lignée des exigences de l'entreprise en termes de performance, facilité d'utilisation et qualité du signal, l'Audemat RDS Encoder est l'héritier attendu du FMB80.