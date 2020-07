Une nouvelle "fiction ado" arrive sur Sybel

Une fiction de 4 épisodes de 12 minutes produite par Sybel et Studio Bloom et réalisé par Carole Cheysson et Perrine Dard. L'histoire de Tiphaine, une élève de 4e très populaire, qui fait face aux réflexions misogynes de son prof et des garçons de sa classe. Les moqueries des filles, et la honte éprouvée la poussent à imaginer une vengeance...

Une fiction produite par Studio Bloom, studio de création de podcast pour les ados de Bloom la radio des enfants : "Avec nos 9 années d’expertise dans le monde de la production de podcast à destination des enfants, nous avions à coeur de créer une branche dédiée aux adolescents. C’est pour nous une nouvelle occasion de proposer des créations adaptées à leur public, en contact avec les jeunes, leurs sujets, leurs problématiques" rappelle le studio. "Change les règles" est la première co- production de Studio Bloom avec Sybel