Une exposition "Silence Radio" à la Maison de la radio

Cinquante ans après Mai 68, Radio France et l’Institut national de l’audiovisuel, à l’initiative de la direction de la Musique et de la Création culturelle, proposent une rétrospective des événements vécus dans l’enceinte de la Maison ronde, et de l’ORTF plus largement. Ce parcours historique et informatif s’articule en trois thématiques dans trois espaces de la Maison de la radio accessibles au grand public : le Hall Seine, la Nef et l’Agora.