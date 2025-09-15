Une édition plus internationale pour les "Podcast Days" à Madrid

L’édition 2025 marque un tournant dans l’implication des annonceurs et agences. Des espaces sont prévus pour permettre aux marques de créer du contenu et d’interagir directement avec le public. Parmi les partenaires déjà confirmés figurent la Fundación Telefónica, Amazon Music, Reddit, VoiceUp, Iberian Media, Acast, iVoox, Grupo ONCE, Zoom, Audio-Technica et Eva Tecnison.

La cérémonie des Premios Podcast Days revient avec 15 catégories. Cette année, le jury accueille Fernanda Estrada ("Sonoro", Mexique) et une nouvelle catégorie consacrée à la "Meilleure identité visuelle" en collaboration avec DIMAD. 186 podcasts ont été inscrits, un chiffre notable compte tenu de l’instauration d’une inscription payante, pratique courante dans les prix créatifs tels que les LAUS ou les Premios Eficacia.