Une édition plus internationale pour les "Podcast Days" à Madrid

Les Podcast Days 2025 se dérouleront les 2 et 3 octobre à l’Espacio Movistar, situé Gran Vía 28. Cette nouvelle implantation permet d’élargir le format, avec une volonté affirmée de dépasser le cadre des conférences pour proposer des expériences et des opportunités d’interaction entre créateurs, marques et audiences.
La programmation inclura 20 ateliers pratiques, 10 cas de réussite, 7 tables rondes et le retour du format Pecha Kucha ((des présentations brèves et visuelles limitées à 6 minutes 40). L’événement mettra en avant de nouvelles productions comme celle portée par Almudena Ariza et Yes We Cast. La dimension internationale sera renforcée avec la participation de Lina Misitzis ("This American Life", lauréate du prix Pulitzer) et d’Eric Nuzum ("Magnificent Noise"), aux côtés d’experts en monétisation et en tendances mondiales. Le Mexique sera également mis à l’honneur.
L’édition 2025 marque un tournant dans l’implication des annonceurs et agences. Des espaces sont prévus pour permettre aux marques de créer du contenu et d’interagir directement avec le public. Parmi les partenaires déjà confirmés figurent la Fundación Telefónica, Amazon Music, Reddit, VoiceUp, Iberian Media, Acast, iVoox, Grupo ONCE, Zoom, Audio-Technica et Eva Tecnison.
La cérémonie des Premios Podcast Days revient avec 15 catégories. Cette année, le jury accueille Fernanda Estrada ("Sonoro", Mexique) et une nouvelle catégorie consacrée à la "Meilleure identité visuelle" en collaboration avec DIMAD. 186 podcasts ont été inscrits, un chiffre notable compte tenu de l’instauration d’une inscription payante, pratique courante dans les prix créatifs tels que les LAUS ou les Premios Eficacia.
