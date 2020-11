Une dictée géante sur France Culture

À 17h30, Rachid Santaki le dictée géante en direct à l’antenne et sur Youtube, Facebook et Twitter... Rachid Santaki et Olivia Gesbert accueilleront notamment pour cette dictée Alain Petiot, président d’Auxilia, association qui contribue à la réinsertion des personnes en grandes difficultés via l’hébergement, la formation et l’enseignement et qui a une action très importante en prison et pour l’accompagnement à la sortie, et Berthet One, auteur de bande dessinée.

Rappelons que les samedis à 17h30, tout le monde est invité à prendre son stylo, seul ou accompagné, devant son écran ou à l’écoute de la radio pour participer à cette expérience collective mêlant compétition, plaisir de la langue française ou mélancolie de l’enfance.