Une dictée géante diffusée sur France Culture

Avec plus de 350 dictées à son actif, Rachid Santaki, initiateur de La Dictée Géante, lira un extrait de "L’étranger" d’Albert Camus en direct, diffusée à la radio et sur les réseaux sociaux de France Culture. Tout le monde est invité à prendre son stylo, seul ou accompagné, devant son écran ou à l’écoute de la radio pour participer à cette expérience collective mêlant compétition, plaisir de la langue française ou mélancolie de l’enfance.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du "week-end Estival Albert Camus", festival radiophonique co-produit par Rencontres Méditerranéennes Albert Camus et France Culture - en partenariat avec le Théâtre de la Ville, qui mêlera des soirées de fiction et des lectures enregistrées en direct et en public du Théâtre de la Ville - Espace Cardin.