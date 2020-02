Une console Lawo équipe Q-dance Radio

Le studio de radio Q-dance a été conçu par le directeur de la station Frank van Huussen avec RadioGuys - une nouvelle société créée par Lennart Bader et Niels Tergen de Radio Aalsmeer - responsable de l'installation de l'équipement de studio et de la configuration de la console en cristal Lawo pour répondre aux besoins de la station. la console Crystal représente un point d'entrée dans la flexibilité et la personnalisation qui sont les marques de fabrique Lawo, tout en représentant "un investissement à l'épreuve du temps." Le plateau est accompagné du logiciel VisTool de Lawo, un PC à écran tactile qui permet de contrôler sa configuration et de visualiser clairement sa configuration. La console offre les fonctionnalités complètes d'une table de mixage conventionnelle.





Les boutons-poussoirs sont éclairés par des LED RVB de sorte que son fonctionnement utilise différentes combinaisons de couleurs pour différentes fonctions - par exemple, en donnant à chaque fonction de traitement du signal sa propre couleur.