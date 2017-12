Une "RFM session VIP" avec Calogero

Lundi dernier, ils étaient 350 auditeurs privilégiés à avoir fait le déplacement dans ce lieu insolite de l'Aquarium de Paris. Venus de Lille, Bordeaux, Marseille, Montpellier, Saint-Malo et Paris, les auditeurs de RFM ont savouré ce concert intimiste avec Calogero. Le chanteur a joué plus d'une heure et a enchainé ses plus grands tubes dont "En apesanteur", "Fondamental", "Le portait", "Un jour au mauvais endroit", "Face à la mer" et "Je joue de la musique".