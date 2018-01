Une "Nuit de la Tech" sur franceinfo

À l’occasion du Consumer Electronics Show 2018 (CES), franceinfo et Ouatch s’associent et proposent une "Nuit de la Tech" : 5 heures de direct depuis Las Vegas, avec Jérôme Colombain, spécialiste high-tech de franceinfo et Benjamin Vincent, fondateur et rédacteur en chef de Ouatch.