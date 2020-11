Une 126 000 Radio annoncée pour le 19 novembre

Cette nouvelle saison ressemblera-t-elle à la précédente ? Sur le plan des audiences, cela est fort probable. La dernière vague de la saison 2019-2020 avait été impactée par un long confinement qui avait placé France Inter, RTL, NRJ, franceinfo et RMC dans le Top 5 de la vague mai-juin 2019. Si cette rentrée (septembre et octobre) s'est déroulée presque normalement avant un nouveau reconfinement, on peut en déduire que l'auditeur a dû retrouver ses marques, et ses habitudes, dès les premières journées de septembre.

L'actualité de ces dernières semaines a été dense ce qui devrait logiquement profiter aux Généralistes. On devrait aussi compter sur une prime à la proximité. Réponses les 19 et 26 novembre prochains...