Un week-end très cinéma à Radio France

Coup d'envoi ce vendredi 11 janvier à 20h à l'Auditorium de Radio France pour Prix France Musique Sacem de la musique de film et le concert "De Tati à Godard". Bertrand Tavernier, Stéphane Lerouge, Bruno Fontaine et l'Orchestre Philharmonique de Radio France proposeront d'entendre, en création, Hail the Superheroes, la nouvelle oeuvre d’Anne Dudley, lauréate 2017 du Prix France Musique Sacem pour la B.O. du film de Paul Verhoeven "Elle", puis la redécouverte de trésors oubliés du cinéma français, choisies à trois voix par

Bertrand Tavernier, Bruno Fontaine, compositeur, pianiste et chef d’orchestre, et Stéphane Lerouge, spécialiste de la musique pour l’image.