Un "super héros" à l'antenne de Champagne FM

"La première semaine d'émission a été une totale réussite" inique Champagne FM qui vient donc de lancer sur sa grille une nouvelle émission intitulée "Nico Super Héros". Depuis la rentrée, les auditeurs sont invités a exposer leurs problèmes à résoudre via un courriel (superheros@champagnefm.com). l'animateur Nicolas Boileau devrait les aider à solutionner leur problème, chaque matin, et avant midi, en s'appuyant sur l'équipe, les partenaires et les auditeurs. Depuis la rentrée, "toutes les missions qui lui ont été confiées ont été menées à bien" souligne la radio. Lundi dernier, Nicolas Boileau a aidé une famille sinistrée qui a perdu dans un incendie, mercredi c'est un jeune papa qui a retrouvé un emploi et vendredi dernier, il a réalisé le rêve d'un auditeur malade et lui a permis de rencontre son idole Calogero à l'occasion de son concert à la Foire de Châlons-en-Champagne...