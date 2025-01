Un studio d’enregistrement au cœur du Paris Radio Show 2025

Le Paris Radio Show , qui se tiendra les 28 et 29 janvier 2025 à La Bellevilloise, réunira les acteurs majeurs de l’univers de la radio, de l’audio et des podcasts. Cette année, une attention particulière est portée au format podcast, dont la croissance fulgurante ces dernières années a commencer à révolutionner les modes de consommation de contenus audio.Pour illustrer cette dynamique, un studio d’enregistrement en public sera installé, permettant à des figures des médias de venir partager leur expérience, leur vision de l’audio et leurs projets. Les visiteurs pourront aussi assister en direct à ces échanges riches et inspirants.