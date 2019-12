Un souvenir sonore de ses vacances à la montagne avec Radio Mont-Blanc

Des podcasts également à retrouver sur le site des Légendes de Combloux ainsi que sur les plateformes comme Spotify, Deezer, Stitche, Podcast Addic, Soundcloud, Tune in mais également sur Apple podcast et à venir sur Pocket Casts, Castbox, Overcast, Castro, Breaker. Ce développement s’inscrit dans les évolutions des métiers de la régie publicitaire des 3 radios du groupe MontBlanc Médias (espace communication et conseil), avec des solutions de contenu et des plans de communication transverses, adaptés aux attentes des annonceurs, en quête d’innovation. Une valeur ajoutée mesurable, dans un contexte où la confiance est désormais le nouvel enjeu dans les relations entre les marques et le public.