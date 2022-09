Un podcast original de RFI sélectionné au Paris Podcast Festival

À l’occasion des 60 ans de l’indépendance de l’Algérie, la journaliste à RFI Latifa Mouaoued a réalisé le podcast "La France, mon bled", qui donne la parole aux femmes qui ont vécu ou vivent encore cette histoire franco-algérienne, parfois douloureusement, toujours intensément. Elles s’appellent Fatna, Aïcha, Rachida et Léa. Elles ont entre 20 et 87 ans. Pour les plus âgées d’entre elles, elles ont connu l’Algérie française, la guerre d’indépendance, l’exil, les bidonvilles, les préjugés, les mariages forcés, le poids des traditions et de la religion. Elles pensaient n’être que de passage en France, mais elles ont eu des enfants et sont restées. Des enfants français qui, dans les années 1980, ont traversé la France, de Marseille à Paris, à pied, pour demander à être reconnus comme citoyens français.