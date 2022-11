Un podcast de France Culture aux 500 000 écoutes adapté en livre

Qui a eu cette idée folle d’aller découvrir le bout du monde, d’inventer une machine à vapeur circulant sur des rails, de penser le concept du zéro, ou d’observer la face cachée de la Lune ?

Loin des images d’Épinal le lecteur parcourt en 36 courts chapitres, les itinéraires souvent tortueux des bouleversements scientifiques et techniques qui ont changé notre façon de voir le monde. "Eurêka !" est donc une invitation au voyage et ouvre la voie à ces trésors d’intelligence, parfois de folie, dont on ne mesure plus forcément la portée, ni les efforts nécessaires pour les faire aboutir.