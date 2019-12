Un podcast d'investigation pour Binge Audio

"Le revers de le médaille" est un podcast élaboré à partir de témoignages recueillis lors de l’enquête auprès des victimes de ces affaires et leurs familles. Ce contenu audio exclusif est à retrouver sur disclose.ngo et dans "Programme B" depuis ce 11 décembre 2019. Pendant 8 mois, deux journalistes du média d’investigation Disclose ont enquêté dans les clubs de sport amateurs et professionnels français. Cette investigation révèle les failles d’un système impliquant les associations sportives, les fédérations, puis la justice et l’État, acteurs de l’omerta.