Un nouvel épisode "Des ondes Vocast" avec Jérôme Delaveau

Sur Hit West , dont il a pris la direction cet été, Jérôme explique le repositionnement de la programmation musicale autour d’une couleur rock, la revue de la grille des programmes, le retour de l’émission "Backstage" avec de l’événementiel et du live, et la plus forte présence de l’information locale, avec davantage de flashs et plus ciblés par agglomération. Océane quant à elle, a pris une couleur pop-rock avec moins de titres des années 80 qu’auparavant.Quant à Clazz, la radio 100% DAB+ de SIPA Ouest France, elle se positionne sur un format unique classique et jazz, et voit ses audiences frémir sur le numérique...