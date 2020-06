Un nouveau podcast pour "Choses à savoir"

C'est Florent du podcast "Recharge", passionné par ces questions, qui aura la charge de développer ce nouveau podcast. "Dans l'ébullition permanente que connait la Tech, il saura prendre du recul, sélectionner et répondre aux interrogations majeures. Il publiera 4 épisodes par semaine" précise un communiqué. Le réseau dirigé par Louis-Guillaume Kan-Lacas poursuit sa montée en puissance : "nous allons lancer dans les semaines à venir un appel à candidatures auprès de nos auditeurs pour créer un nouveau podcast "Choses à Savoir". Toute personne passionnée par une branche du savoir (et qui désire bien sûr lancer son podcast) est appelée à nous contacter. Nous l'aiderons et l'intégrerons dans le label Choses à Savoir ".