Un nouveau podcast par France Culture

Amélie Nothomb, Angélique Kidjo, Christiane Taubira, Nina Bouraoui, Shirin Ebadi, Virginie Despentes, Gisèle Halimi... toutes ont imposé leur voix dans un monde dont les règles sont forgées par les hommes, et toutes ont à cœur de partager cette expérience. Elle se racontent "avec une sincérité bouleversante, cherchent dans leur histoire quels ont pu être leurs principaux ressorts et ce que la vie leur a appris".

La réalisation sonore et radiophonique de ce podcast a été confiée Juliette Heymann, les textes sont choisi par Annick Cojean et Judith Henry qui signe la mise en scène. La lecture a été confiée à Julie Gayet et Judith Henry.