Un nouveau lauréat pour le Prix RFI Talents du rire

Initié par l’humoriste Mamane, chroniqueur sur les antennes de la radio mondiale, en collaboration avec RFI et Gondwana-City Productions, ce prix révèle les nouveaux talents de l'humour et récompense un(e) jeune artiste francophone d’Afrique, et de l’Océan Indien et des Caraïbes.

Michaël Sengazi sera invité à se produire lors du festival "Abidjan Capitale du Rire" et bénéficiera d’un prix de 4 000 euros destiné au développement de sa carrière. "Abidjan capitale du rire" (en partenariat avec RFI et France 24) se déroulera du 4 au 8 décembre 2019. Abidjan accueillera les meilleurs humoristes du continent et d'ailleurs qui se succèderont sur scène "pour faire rire des réalités quotidiennes et de l'actualité internationale".