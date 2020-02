Un livre pour les 20 ans de Radio Campus Besançon

En présence de Nicolas Horber, le délégué général de Radio Campus France, l’équipe retracera la libération des fréquences hertziennes, la création et l’histoire du réseau Radio Campus France ainsi que Radio Campus Besançon. La radio évoquera également les enjeux numériques des années à venir comme l’appropriation du DAB+ au sein du réseau. Le livre (en pré-commande ICI ) retrace la très longue lignée d’animateurs et émissions depuis 1997, les expériences, les projets et les émotions d’une génération de bénévole ; comme en témoigne Franck Veller, le premier animateur de Haute Fréquence, émission de métal : "À cette époque j’étais bègue, mais dès que je prenais le micro, tout disparaissait".Cette présentation sera suivie d’une Silent Party dans le hall et les espaces d’exposition du FRAC se transformant pour l’occasion en piste de danse géante.