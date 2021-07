Un feuilleton radiophonique sur RCF Haute-Normandie

François Raoul-Duval et son équipe veulent emporter littéralement dans la lecture de ce roman méconnu, très riche, et d’un nouveau genre à l’époque. Cette version radiophonique met en scène une véritable satire des sciences modernes, et rend cette oeuvre compliquée très facile d’accès et enrichissante. La caution scientifique de l’historien Dominique Iogna-Prat a très certainement contribué à sa labellisation "Flaubert 21".

Du 16 juillet au 27 août, du lundi au vendredi, à 18h20, RCF Normandie proposera un épisode de "Bouvard et Pécuchet" de 25 minutes environ, soit 15 heures d’enregistrement pour découvrir ou redécouvrir ce roman. Rendez-vous aussi sur l’appli RCF pour vivre "radiophoniquement" ce roman et fêter dignement le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert !