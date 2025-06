Un été sans rupture de ton pour France Culture

L’été 2025 de France Culture s’articule autour de trois axes : information, création et transmission. Du 30 juin au 24 août, la station maintient ses rendez-vous d’actualité tout en introduisant de nouvelles voix et des formats adaptés à la période estivale. "Les Matins d’été" (7h-9h), "Les Midis de Culture" (12h-13h), "Questions du soir "(18h15-19h) et "Le Magazine du week-end" (12h45-13h30) structurent la grille linéaire. L’ensemble est disponible à la demande sur le numérique.

"Les Grandes Traversées" reprennent leur place dans la grille de 9h à 10h, du lundi au vendredi. En 2025, elles proposent cinq séries documentaires en six épisodes chacune. Leurs sujets sont liés au contexte historique : Staline, Churchill, Roosevelt et la conférence de Yalta, mais aussi la bombe atomique en tant que question politique et scientifique.