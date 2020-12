Un émetteur incendié à Marseille

"Une attaque a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi sur l'émetteur situé sur le massif de l'Étoile. Les caméras de vidéosurveillance ont montré plusieurs personnes mettre le feu au local technique". Voilà pour l'information donnée, ce matin, par France Bleu Provence. Il s'agit de l'émetteur TDF du massif de l'Étoile. En conséquence, de nombreuses radios ne sont plus diffusées depuis la nuit dernière.

Les radios de Radio France sont aussi impactées : France Inter, France Culture, France Musique et France Bleu qui "ne sont plus accessibles sur la FM dans la région mais l’écoute reste toujours possible sur les sites et l'appli Radio France".

Plusieurs programmes TV sont également touchés par cet incendie.