Un double rendez-vous avec Christophe Maé sur Alouette

Alouette met en place un dispositif éditorial autour de Christophe Maé ces 7 et 8 avril. Ce mardi 7 avril, la station organise un "Live Alouette Showcase" dans ses studios. Ce format, privé et gratuit, est accessible uniquement sur invitations et permet à 40 auditeurs d’assister à une performance en proximité avec l’artiste. Les invitations sont proposées à l’antenne, renforçant l’engagement direct avec les auditeurs. Ce dispositif s’inscrit dans une logique de valorisation du live radio et de création d’événements exclusifs destinés à l’antenne. Ce mercredi au lendemain du showcase, Christophe Maé est invité en direct dans "Le Matin Alouette" entre 07h et 09h. Il interviendra aux côtés de Niko et de Lola et participe aux différentes séquences du programme. Cette présence en matinale permet d’inscrire l’événement dans une tranche stratégique de la radio, en lien avec les usages d’écoute en direct.