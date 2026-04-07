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Mardi 7 Avril 2026 - 11:35

Un double rendez-vous avec Christophe Maé sur Alouette


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Alouette organise un dispositif antenne et digital ces 7 et 8 avril avec Christophe Maé. Un showcase privé ce mardi 7 avril dans ses studios réunira 40 auditeurs sur invitation. Ce mercredi 8 avril, l’artiste sera en direct dans la matinale de 7h à 9h, avec une diffusion complétée sur les réseaux sociaux et en replay.



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Alouette met en place un dispositif éditorial autour de Christophe Maé ces 7 et 8 avril. Ce mardi 7 avril, la station organise un "Live Alouette Showcase" dans ses studios. Ce format, privé et gratuit, est accessible uniquement sur invitations et permet à 40 auditeurs d’assister à une performance en proximité avec l’artiste. Les invitations sont proposées à l’antenne, renforçant l’engagement direct avec les auditeurs. Ce dispositif s’inscrit dans une logique de valorisation du live radio et de création d’événements exclusifs destinés à l’antenne. Ce mercredi au lendemain du showcase, Christophe Maé est invité en direct dans "Le Matin Alouette" entre 07h et 09h. Il interviendra aux côtés de Niko et de Lola et participe aux différentes séquences du programme. Cette présence en matinale permet d’inscrire l’événement dans une tranche stratégique de la radio, en lien avec les usages d’écoute en direct.

Une extension digitale en direct et en replay

Ce dispositif ne se limite pas à la diffusion linéaire. Les meilleurs moments des événements des 7 et 8 avril sont diffusés en direct sur les réseaux sociaux de la radio puis proposés en replay sur alouette.fr. Cette articulation entre antenne et supports digitaux prolonge la durée de vie des contenus et permet d’élargir l’accès aux séquences produites en studio.

Tags : Alouette, matinale, proximité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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