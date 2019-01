Un concours international pour promouvoir la radio

Chaque vainqueur, un par langue (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe), recevra une dotation exceptionnelle de 3 800 euros. Cette dotation est composée d'un Nagra Mezzo (enregistreur professionnel à mémoire flash) un récepteur PURE Evoke H3/H4 (DAB+/ FM/ WiFi internet radio), un codec Tieline REPORT-IT (avec 1 an d'abonnement au reporting, collecte d'actualités en direct pour iOS et Android), un récepteur Roberts Radio (DAB+/ FM/ WiFi internet radio), un abonnement d'un an au servive Lilicast (pour scripter, enregistrer, éditer et partager le meilleur de votre émission dans une vidéo sociale), un micro professionnel pour smartphones et tablettes de Blu by DIGIGRAM, un extension .radio (un an d'enregistrement gratuit d'un nom de domaine) et un vol gratuit pour assister aux Radiodays Europe et aux Radiodays Asias 2019.