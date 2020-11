Un concert sans public diffusé sur France Musique

Ce dispositif s'applique suite à l'annonce du confinement pour faire face à la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19, Radio France ayant dû annuler tous les concerts et activités en public prévus à la Maison de la radio ou dans ses salles partenaires du 29 octobre et jusqu’au 1er décembre 2020.

Après la 5e édition Hip Hop Symphonique, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, samedi dernier à 18h, nouvelle retransmission d'un concert symphonique en direct et sans public depuis l'auditorium de Radio France sur l'antenne de France Musique, ce jeudi 12 novembre à 20h. Au programme : Mozart, Tchaïkovski et Poulenc avec l'Orchestre National de France sous la direction de Cristian Măcelaru...