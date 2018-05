Un concert de Simple Minds avec Oui FM

Parmi ses nombreux succès de groupe Simple Minds présentera son nouveau single "Sense Of Discovery", que Oui FM a fait découvrir en exclusivité il y a quelques semaines.

Avec ses 27 fréquences FM et ses fréquences RNT, son application gratuite et son site web, la radio rassemble plus de 360 000 auditeurs quotidiens. Ses auditeurs en Ile-de-France sont les plus fidèles parmi ceux des radios musicales et des radios locales avec 5.3 jours moyens d’écoute. Ce Panel Radio de Médiamétrie confirme "la stratégie antenne et programmation opérée par Oui FM depuis cet été avec 4 vagues de sondages à la hausse" rappelle la radio.