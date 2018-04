Un coffret pour les 45 ans des Nocturnes sur RTL

Georges Lang propose les soirs de la semaine, à minuit, un programme éclectique de qualité. Des milliers d'auditeurs l'écoutent en direct ou en podcast pour entrer dans son univers. De sa voix rassurante, l'animateur des nuits sur RTL propose des nouveautés choisies avec minutie. La plupart deviennent des "Power-Play". Cette appellation anglo-saxonne marque les coups de coeur du programmateur-animateur derrière sa console depuis 1973. Pour célébrer le 45e anniversaire des Nocturnes, RTL et Warner Music France proposent une 10e compilation réunissant une sélection de Power-Play, certains devenus des essentiels, des fondamentaux, des "classiques" de la rock music. C'est donc un casting d'artistes prestigieux qui est proposé dans cette compilation réunissant 73 références parmi les plus de 15 000 Power-Play diffusés depuis le début des Nocturnes. Plus de 5 heures de musique (73 titres dans leur longueur intégrale) accompagnées d'un livret 20 pages avec des photos et des notes de Georges Lang.