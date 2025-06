Un cahier de vacances pour les passionnés du Jeu des 1 000 euros

Depuis plus de 65 ans, le jeu des 1000 € rythme les ondes de France Inter avec ses fameuses questions bleues, blanches et rouges, invitant les auditeurs à tester leur culture générale. Le cahier de vacances reprend ce concept et y ajoute une dimension ludique et estivale. Il permet aux amateurs de radio de retrouver l’ambiance du studio tout en s’amusant : devinettes, énigmes visuelles, questions à choix multiples et descriptions des villages traversés par l’émission ponctuent les pages.

Histoire, étymologie, cinéma, sciences... le cahier de vacances explore tous les thèmes chers aux auditeurs du Jeu des 1 000 €. Nicolas Stoufflet, fidèle animateur, a veillé à ce que l’esprit de l’émission soit respecté et à ce que le contenu s’adapte à tous les publics. Chaque page propose de petits défis à relever, invitant à se cultiver tout en se divertissant.