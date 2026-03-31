Un an après son lancement, RMC Gold enrichit son offre audio

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À l’occasion de son premier anniversaire célébré le jeudi 2 avril, RMC Gold introduit trois nouveaux programmes qui viennent compléter son offre audio digitale. La station, positionnée sur les grandes heures musicales des années 80 et 90, renforce ainsi sa présence sur des tranches clés de la journée avec des rendez-vous identifiés. "Gold Morning !" est proposé tous les matins de 8h à 10h avec Matthieu Rouault, qui assure l’animation de cette tranche matinale. En fin de journée, "Le Sampler" est diffusé tous les soirs de 17h à 18h avec Lemu, autour des histoires liées aux samples des titres hip hop.
Enfin, "100% 90" est programmé chaque jour de 18h à 19h avec une playlist dédiée aux années 90. Ces trois formats s’inscrivent dans une logique de structuration de la grille sur des horaires récurrents et identifiés pour les auditeurs digitaux.
Enfin, "100% 90" est programmé chaque jour de 18h à 19h avec une playlist dédiée aux années 90. Ces trois formats s’inscrivent dans une logique de structuration de la grille sur des horaires récurrents et identifiés pour les auditeurs digitaux.
Des programmes installés qui restent au cœur de l’offre
En parallèle de ces nouveautés, RMC Gold maintient ses programmes existants, qui constituent déjà des points de repère dans sa programmation. "La Libre antenne de Max" est diffusée du lundi au jeudi de 22h à 00h, en direct, avec des interventions d’auditeurs sur les sujets de leur choix, entrecoupées de titres musicaux. "La playlist de ta vie" est proposée chaque vendredi avec Max, autour d’un invité et de ses titres de référence.
Le week-end, "La coloc RMC Gold" est diffusée tous les dimanches de 22h à 23h, animée par Greg et Matthieu, avec la participation d’invités comme Patrick Hernandez, Bénabar, Alizée ou Passi. L’ensemble de ces programmes participe à l’identification de la station sur le digital, avec des formats incarnés et réguliers.
Le week-end, "La coloc RMC Gold" est diffusée tous les dimanches de 22h à 23h, animée par Greg et Matthieu, avec la participation d’invités comme Patrick Hernandez, Bénabar, Alizée ou Passi. L’ensemble de ces programmes participe à l’identification de la station sur le digital, avec des formats incarnés et réguliers.
Une radio installée dans les usages d’écoute
RMC Gold est une radio musicale digitale accessible gratuitement 24h/24 et 7j/7 via l’application et le site RMC ainsi que sur les principales plateformes d’écoute. Son positionnement éditorial repose sur une programmation centrée sur les grands tubes des années 80 et 90. En février 2026, la station s’est classée 7e webradio de France, un indicateur de sa présence dans les usages numériques audio. À travers l’ajout de nouveaux rendez-vous et le maintien de formats existants, RMC Gold poursuit le développement de sa grille dans un environnement concurrentiel où la structuration des contenus et la régularité des programmes constituent des éléments clés pour fidéliser les auditeurs digitaux.