Un an après son lancement, RMC Gold enrichit son offre audio

À l’occasion de son premier anniversaire célébré le jeudi 2 avril, RMC Gold introduit trois nouveaux programmes qui viennent compléter son offre audio digitale. La station, positionnée sur les grandes heures musicales des années 80 et 90, renforce ainsi sa présence sur des tranches clés de la journée avec des rendez-vous identifiés. "Gold Morning !" est proposé tous les matins de 8h à 10h avec Matthieu Rouault, qui assure l’animation de cette tranche matinale. En fin de journée, "Le Sampler" est diffusé tous les soirs de 17h à 18h avec Lemu, autour des histoires liées aux samples des titres hip hop.

Enfin, "100% 90" est programmé chaque jour de 18h à 19h avec une playlist dédiée aux années 90. Ces trois formats s’inscrivent dans une logique de structuration de la grille sur des horaires récurrents et identifiés pour les auditeurs digitaux.