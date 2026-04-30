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Jeudi 30 Avril 2026 - 09:00

Avec 22 millions de visites, RMC réalise son deuxième meilleur mois digital


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En mars 2026, RMC a enregistré son deuxième meilleur mois historique sur le digital avec 22 millions de visites sur ses sites et applications. La marque média affiche une progression de 2 % sur un an et indique être en hausse sur l’ensemble de ses environnements. RMC souligne également le renforcement de sa puissance sur tous ses canaux de diffusion, notamment la radio, le podcast, la télévision et le digital.



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RMC annonce avoir signé en mars 2026 son "2e meilleur mois historique" sur le digital. Selon les chiffres communiqués par le groupe, la marque totalise 22 millions de visites sur ses sites et applications au cours du mois. La progression atteint +29 % sur un an.  Dans son communiqué, RMC précise être "en progression sur tous les environnements". Le groupe met en avant la dynamique de l’ensemble de ses canaux de diffusion et indique renforcer "sa puissance sur tous les canaux : radio, podcast, TV, digital".
Les performances publiées concernent les usages digitaux liés aux sites et applications de la marque. RMC s’appuie sur une mesure interne pour ces résultats datés de mars 2026. RMC veut souligner la complémentarité de ses différents univers de diffusion audio et numérique. Le communiqué associe ainsi les performances digitales aux activités radio, podcast et TV de la marque média.

Tags : audience digitale, audience numérique, RMC



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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