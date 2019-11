Un "accélérateur d'idées" pour Radio France, la RTBF et France TV

Da,s chaque média, un thème spécifique était soumis à la créativité des équipes composées de 2 à 4 personnes : "Radio pour tous et pour chacun : comment se rapprocher des auditeurs au quotidien" (Radio France), "Innovation verte : proposer des idées qui font progresser l'engagement de l'entreprise en matière de développement durable" (France Télévisions) et "Fluidifier et simplifier l'expérience utilisateur autour de solutions numériques innovantes pour renforcer la relation avec les publics" (RTBF).

La première phase a eu lieu entre le 14 octobre et le 14 novembre et a consisté à déposer les fiches de leurs projets sur une plateforme dédiée. Sur les 85 idées déposées, 21 ont été sélectionnées pour la phase finale qui se déroule du 25 novembre au 6 décembre.