Un Nouveau podcast original de France Culture

Vol de données, rançongiciels, espionnage, extorsion, sabotage… La cybermenace couvre un spectre immense, de la délinquance à l’acte de guerre. Civils, militaires, judiciaires, privés, universitaires, ils sont nombreux, et dans différentes structures, à être concernés par les cyberattaques, leurs conséquences et surtout leur prévention.

Maxime Tellier les a rencontrés afin de comprendre le sens de ce nouveau genre d’agressions qui font désormais partie de notre quotidien. Il est accompagné dans son enquête par les éclairages de Julien Nocetti, chercheur et membre de l’Ifri (Institut Français des Relations Internationales), un des plus grands spécialistes du sujet.