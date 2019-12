Un "Noël Solidaire" grâce à RTL Belgium

Tous ont choisi de passer le réveillon de Noël autrement cette année, pour offrir un moment plein de bienveillance et de solidarité. Précarisées, seules, tristes, les personnes qui ont besoin de réconfort et de convivialité seront au bon endroit. Afin de soutenir ce "Noël Solidaire", RTL Belgium mettra à disposition tout le rez-de-chaussée de RTL House, qui se transformera ainsi en restaurant éphémère. En plus du repas, de nombreux cadeaux sont prévus et des navettes circuleront pour aller chercher les invités dans les 19 communes de Bruxelles.

Cet événement est, pour les associations, l’occasion de proposer un réveillon chaleureux et convivial aux personnes qui en ont vraiment besoin.