Un Gramophone Classical Music Awards pour la Maîtrise de Radio France

Formation permanente de Radio France au même titre que l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique et le Chœur de Radio France, la Maîtrise de Radio a été créée en 1946. Les élèves sont recrutés après des auditions nationales pour le site de Paris, et à Bondy spécifiquement dans le quartier nord de la ville (ce site a été ouvert en 2007 dans le cadre du réseau d’éducation prioritaire). Tous les élèves de la Maîtrise bénéficient d’un enseignement totalement gratuit, de l’école élémentaire jusqu’au baccalauréat.

Aujourd’hui, la Maîtrise compte près de 180 élèves répartis sur les deux sites et placés depuis 2008 sous la direction artistique et pédagogique de Sofi Jeannin.