Un 13e mois de salaire à gagner sur Nostalgie Belgique

Acheter les cadeaux de Saint-Nicolas, préparer sa liste pour Noël, prévoir la décoration pour les réveillons, les derniers mois de l’année sont riches en activités… et surtout en dépenses. Alors, pour aider ses auditeurs à passer des fêtes magiques, Nostalgie Belgique leur offre leur treizième mois sa salaire.

De quoi imaginer un menu de fête et de beaux cadeaux pour toutes ces occasions. Les auditeurs devront rester à l’écoute, tous les matins à 8h45, dans la "Nosta Family", Ingrid et Bruno appelleront les chanceux gagnants en direct.