Ultrason Academy : la formation gratuite de la radio Ultrason

L’Ultrason Academy se compose d’un peu de théorie et surtout de beaucoup de pratique. Dès la première journée, les talents retenus font leurs premiers pas derrière un micro et réalisent leurs premières émissions en duo.

À force de multiplier les expériences et d’appliquer les conseils personnalisés des quatre coaches (Cassandra, Geoffrey, ainsi que deux animateurs de médias nationaux, Lavinia de NRJ et Lucas de Fun Radio). Chaque académicien pourra évoluer à son rythme, le but étant de pouvoir gérer seul une émission musicale de trois heures de A à Z, puis de passer en direct à la radio une fois le niveau requis atteint...