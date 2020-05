"Twenty Twenty" : le premier podcast de l'AFP

Depuis Washington, Antoine Boyer, avec le soutien des équipes de l'AFP aux É tats-Unis, raconte de l'intérieur comment ce pays qui vivait le début de sa campagne présidentielle fait face à l'une des pires crises de son histoire récente. Entre une élection inédite, un président pas comme les autres et une crise sans précédent, les É tats-Unis font face à une année dramatique. Comment s’annonce la reprise à l’heure où la crise du Covid-19 n’a pas encore disparu ?

Antoine Boyer a couvert l'élection surprise de l’imprévisible Donald Trump et vit depuis aux É tats-Unis. Journaliste de l'Agence France-Presse à Washington, il propose de plonger dans l’actualité du pays chaque semaine, entre reportages terrains et interviews d’experts.